comités sociaux économiques, le bien-être des travailleurs est assuré

Aujourd’hui, l’évolution démographique apporte de grands nombres de mains d’œuvre et par conséquent, beaucoup de lieux de travail y sont nés. Pour assurer la sécurité et le bien-être des travailleurs dans les sociétés, il est né un comité appelé comité social économique (CSE). Quels sont donc les efforts du SCE pour améliorer la vie des travailleurs ?

les rôles du CSE dans les entreprises

Remplaçant de toutes les anciennes organisations qui représentaient le personnel, le CSE exerce ses missions selon la grandeur de l'entreprise. Dans une entreprise (comportant de 11 à 50 employés), il se charge de représenter les travailleurs auprès de leur employeur pour la réclamation du salaire. Aussi, il se soucie de la santé, de la sécurité et surtout du respect des codes de travail dans l'entreprise, des salariés. Dans les grandes entreprises (qui a au moins 50 employés, le comité social et économique a mis en place des d'autres institutions pour pouvoir mener à bien sa mission. En effet, il y le CHSCT et le CE qui se chargent respectivement de gérer l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail et de la régularisation des salaires des travailleurs.

avec le CSE, votre travail est aussi votre loisir

N’étant pas limité seulement aux rôles cités plus haut, le CSE est ajoute d’autres dans les entreprises qui ont 300 et 1000 travailleurs. Il a mis en place quatre autres commissions pour une vie travail apaisé ; il y a la commission chargée de la formation pour aider les jeunes et les handicapés à trouver de travail, une commission pour aider les employer à se trouver de meilleurs logements pour leur habitation. La troisième commission a pour charge l’égalité professionnelle. La dernière concerne uniquement les entreprises de 1000 employés. Elle a pour mission de l’étude des documents de comptabilité de l’entreprise. Le CSE aide les employés aussi à organiser des surprises pour leurs employeurs. Il se donne aussi pour mission d’amener les travailleurs à effectuer des voyages en groupe sur tous les continents et les assiste pour leur divertissement.