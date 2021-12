Avantages et inconvénients de la consommation du cannabis sur la santé

Ce n’est plus un secret, beaucoup de pays ont légalisé la consommation du cannabis. Mais elle n’est autorisée qu’à des fins thérapeutiques et récréatives. Pourquoi une telle réglementation pour un produit légalisé ? La consommation du cannabis est-elle avantageuse pour la santé ? Quels sont les inconvénients de ce produit sur le bien-être humain ?

Les avantages du cannabis sur la santé

Depuis la légalisation du cannabis, de nombreuses découvertes positives ont été effectuées. Vous pouvez consulter Cannabis-france.com pour plus de détails. En effet, l’utilisation, à une dose élevée, du CBD contenu dans le cannabis permet d’améliorer la cognition dans le traitement de l’Alzheimer. Une étude menée par un groupe de chercheurs européens a prouvé que le chanvre indien améliorerait les capacités neurocognitives, des adolescents et des adultes. L’avantage du cannabis le plus connu est son efficacité face aux douleurs chroniques. Tel un calmant, il soulage les douleurs, lutte contre la dépression et améliore le sommeil ainsi que l’appétit. Il a d’ailleurs une grande côte auprès des sportifs à cause de ses nombreux avantages qui leur permettent d’éviter des blessures. Il peut être un compagnon idéal pour la perte de poids. Toutefois, pour bénéficier des avantages de cette plante, il faut une consommation modérée.

Qu’en est-il des inconvénients ?

L’utilisation et la consommation du cannabis ont beau enchanté tout le monde, mais elles ne sont pas sans inconvénients. D’entrée, il est important de souligner que fumer excessivement du cannabis vous expose à un risque élevé de cancer de poumon. Inutile de se rappeler combien c’est difficile de vivre avec un cancer. Le cannabis peut-être également la cause de la dégradation de la vision. Pour faire simple, le cannabis altère les fonctions visuelles. Les yeux deviennent de plus en plus sensibles à la lumière forte ainsi qu’au contraste de couleurs. La rétine, responsable du traitement des images, deviendra de plus en plus lente. Le THC, contenue dans le chanvre indien est la cause du gonflement des vaisseaux sanguins. Bien qu’il améliore les capacités neurocognitives, le cannabis peut affecter certaines zones du cerveau telles que l’amas de neurones, l’hypothalamus, et même le cortex frontal.