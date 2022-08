À quel moment et pourquoi faut-il changer ses installations électriques ?

Tout comme l’eau, il est inconcevable de vivre dans une habitation sans électricité. Cependant, pour éviter tout risque d’électrocution, et d’incendie, il est indispensable que les installations électriques respectent les normes.

Quand refaire les installations électriques d’un logement ?

Si vous venez d’acquérir ou vivez dans un ancien logement, pour la sécurité et la préservation de votre bien, il est recommandé de procéder à la vérification des installations électriques. Vous pouvez faire appel à un electricien bandol pour procéder au diagnostic. Celui-ci pourra vous conseiller les changements à faire pour être conforme à la norme NFC 15-100. Il existe deux cas dans lesquels les installations électriques doivent être refaites : les cas où elles sont obsolètes et les cas où elles ne sont pas conformes à la norme. Les installations obsolètes ne supportent pas nos nouveaux dispositifs électriques et électroniques. Les nouveaux appareils branchés sur les installations obsolètes surchauffent, disjonctent et tombent régulièrement en panne. Lorsque les installations sont conformes aux normes, elles répondent aux nouvelles exigences en matière électrique et protègent vos équipements.

Pourquoi est-il indispensable de refaire les installations électriques ?

Lorsque vous achetez un ancien bien immobilier, il est recommandé d’entreprendre la refonte totale des installations électriques. La refonte de vos installations est indispensable pour la sécurité et la bonne fonctionnalité de votre logement. En effet, les fils électriques des anciennes installations sont fins et très fragiles. De ce fait, ils surchauffent très vite. Ce qui augmente les risques d’électrocution et d’incendie. De plus, elles ne respectent pas les normes en matière de sécurité pour les installations dans les salles d’eau. Quant à la fonctionnalité, il faut remarquer que les anciennes installations électriques ne conviennent plus aux nouveaux besoins électriques et technologiques des équipements modernes. Contrairement aux anciens logements, les nouvelles installations sont équipées de nombreuses prises. Ce qui rend les branchements plus pratiques.