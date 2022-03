3 changements qui apparaissent chez une femme enceinte

Une grossesse est la plupart du temps une nouvelle accueillie avec joie et ferveur par la femme et son entourage. Voici un article qui vous rappelle les principaux changements qui interviennent chez une femme enceinte.

Le teint

Au cours de la grossesse, la femme enceinte est soumise à plusieurs changements notamment physiques. Ces changements peuvent varier d’une femme à une autre. Mais de façon générale c’est presque les mêmes choses. C’est le cas du changement au niveau du teint de la femme enceinte. En vous rendant sur magazine-bebe.fr vous aurez plus d’informations sur le sujet. Le teint de la femme devient plus noir durant la période que dure la grossesse. Ce changement est assez remarquable surtout chez les femmes qui à la base étaient d’un teint clair. Ce phénomène est qualifié d’hyperpigmentation. Le teint revient à la normale quelque temps après la naissance de l’enfant.

Les vergetures

Véritable hantise des femmes enceintes, les vergetures apparaissent le plus souvent à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Selon que la femme enceinte soit de teint noir ou clair, les vergetures sont plus ou moins visibles. Elles apparaissent à certains endroits spécifiques du corps par exemple les fesses, les seins et le ventre. Étant donné qu’elles sont dues à la grossesse, il n’y a pas vraiment de remèdes pour les faire disparaître. Elles partent lorsque la grossesse se tend vers la fin ou après la naissance du bébé.

Les seins

Les seins subissent également des modifications au cours de la grossesse. La majeure partie des changements entre en ligne de compte pour l’après-accouchement. En effet, à la naissance, le bébé doit être nourri avec le lait maternel que produisent les seins. C’est ce qui explique l’augmentation de volume des seins durant la grossesse. À partir du dernier trimestre de la grossesse, le premier lait qui nourrit le bébé à sa naissance est produit par les seins. Ce lait peut parfois couler chez certaines femmes. Rien d’alarmant. L’ensemble de ses changements sont plus ou moins bien vécus par les femmes enceintes.